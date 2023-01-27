Сергей Лавров поехал за Африкой

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках глобального стратегического разворота России на Восток и Юг завершил свое турне по Африке. Это второе его посещение Черного континента с начала специальной военной операции: в первый раз Лавров посетил Египет, Республику Конго, Уганду и Эфиопию в конце июля прошлого года.

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И если в прошлом году Лавров обсуждал с африканцами преимущественно вопросы продовольственной безопасности, то в этом министр приглашал глав африканских государств посетить летом российскую северную столицу, где, предположительно, стороны рассмотрят развитие совместных экономических проектов.

Самый популярный министр

Свою первую остановку российский министр совершил в Претории (ЮАР). Там он встретился с коллегой Наледи Пандор и президентом страны Сирилом Рамафозой.

(Любопытно, что поездка Лаврова по региону происходит одновременно с африканским турне министра финансов США Джанет Йеллен. Буквально через сутки после отъезда российского министра она 24 января также посетила Южную Африку, где пообещала африканцам многомиллиардные инвестиции.)

Открывая встречу с Лавровым, министр Пандор отметила большой интерес местных журналистов к его персоне. «Сегодня у нас так много журналистов — это, очевидно, показатель того, что вы очень популярный человек и министр. У нас никогда не бывает столько людей в зале», — добавила она.

В этом году ЮАР председательствует в экономическом союзе БРИКС, куда помимо Южной Африки и России, входит Бразилия, Индия и Китай. Поэтому естественно, что главными в повестке переговоров были вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами-участниками объединения. Что касается ЮАР, то среди перспективных тем Лавров назвал космос, атомную энергетику и высокие технологии.

Со своей стороны, Претория, несмотря на растущее давление Запада, готова налаживать экономические связи с Москвой. Однако пока не вполне ясно, как наладить цепочку поставок и финансовое обслуживание совместных проектов в условиях антироссийских санкций — не случайно Пандор неоднократно критиковала политику экономического давления Запада на Россию и подчеркивала, что выступает за дедолларизацию внешней торговли.

Южноафриканский министр также осудила американский законопроект «О противодействии злонамеренной деятельности России в Африке». Документ одобрен Палатой Представителей, и сейчас находится на рассмотрении Сената. Он предусматривает введение Вашингтоном экономических санкций против тех африканских государств, которые сотрудничают с Москвой. Чуть позже президент ЮАР Сирил Рамафоза отметил, что в случае принятия американского закона может произойти «маргинализация» Черного континента.

Еще одной темой переговоров было проведение в акватории на юге Африки совместных военно-морских учений, которые запланированы 17-27 февраля. В них будут задействованы два российских боевых корабля (в том числе, фрегат «Адмирал флота Горшков), три китайских военных судна и южноафриканская военно-морская платформа. Эти учения предсказуемо вызвали недовольство Вашингтона. Американское посольство в Претории обратило внимание, что военные маневры совпадут с годовщиной со дня начала СВО на Украине. «Мы призываем Южную Африку к военному сотрудничеству с демократиями, которые разделяют нашу взаимную приверженность правам человека», — говорится в коммюнике посольства США.

В то же время Наледи Пандор на пресс-конференции заявила, что ЮАР является суверенной республикой, и сама решает, где и с кем проводить учения. Кроме того, она отметила, что все страны проводят учения со своими друзьями и назвала встречу с российским министром «наиболее приятной», а Россию «драгоценным партнером».

От недр до космоса

Следующей остановкой Сергея Лаврова стало экзотическое и самое маленькое государство Африки — королевство Эсватини (до 2018 года — Свазиленд) на юго-востоке от ЮАР. Там он встретился со своей коллегой Тхули Дладлой, премьером принцем Клеопой Сифо Дламини и исполняющим обязанности министра обороны принцем Сикало Дламини. На встречу члены королевской семьи явились в традиционных национальных нарядах.

Несмотря на то, что российский министр не задержался в Мбабане надолго, программа переговоров там была довольно насыщенной: от обсуждения обучения эсватинских студентов и молодых офицеров в российских ВУЗах и военных академиях до вопросов военно-технического и экономического сотрудничества. Разумеется, Лавров пригласил эсватинцев принять участие в саммите Россия — Африка.

Продолжил турне российский министр в столице Анголы Луанде. Эта африканская страна очень богата минеральными ресурсами (занимает второе место в Африке по запасам железной руды и третье — по алмазам), поэтому на переговорах стороны затронули вопросы сотрудничества в области геологоразведки и добывающей промышленности. В этом контексте Лавров и члены ангольского правительства также договорились организовать в апреле шестое заседание Российско-Ангольской Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и торговле.

В октябре прошлого года при участии России африканская республика запустила спутник «Ангостат-2». Теперь страны договорились углубить взаимодействие в космической отрасли и в других высокотехнологических секторах. Кроме того, стороны провели «сверку часов» по международной повестке и африканской проблематике.

«Мы обсудили наши двусторонние отношения. У нас обоюдный твердый настрой на их развитие во всех областях, и мы будем это делать, несмотря на незаконное давление со стороны США и их союзников. В качестве ближайшей задачи будем готовить заседание межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству», — сказал Лавров по итогам переговоров с президентом республики Жоау Лоуренсу.

У Пушкина

Конечной остановкой российского министра стала Эритрея. Выбор главы внешнеполитического ведомства пал на эту страну не случайно. Во-первых, республика занимает стратегическое положение на берегу Красного моря, через которое проходят порядка 10% мировых перевозок нефти и 8% — сжиженного природного газа. Во-вторых, Эритрея регулярно голосует против антироссийских резолюций на международных площадках. Кроме того, страна входит в неформальную Группу друзей в защиту Устава ООН, куда помимо России входит еще 20 государств.

Перед тем как начать переговоры Лавров посетил памятник Пушкину в столице республики Асмэре — предок великого русского поэта Абрам Ганнибал предположительно родился в этих краях. На звание родины прадеда Пушкина, кстати, претендует еще и соседняя Эфиопия — оба государства считают Пушкина своим. Впервые побывавший в Эритрее, Сергей Лавров впоследствии признался, что был поражен тем, как трогательно чтут местные жители память о русском поэте.

Визит главы ведомства продлился всего несколько часов, но тем не менее этого времени хватило для плодотворных переговоров. На встрече с президентом страны Исайясом Афеверки и эритрейским коллегой Асманом Салехом российский министр говорил о развитии морской и воздушной портовой инфраструктуры в Массауа.

«Мы договорились создать по межправительственной линии механизм консультаций соответствующих ведомств, где будут рассматриваться вопросы экономики, торговли, инвестиций, конкретные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы обезопасить наше сотрудничество от нелегитимных западных санкций», — заявил министр на итоговой пресс-конференции. — Параллельно будем стимулировать прямые контакты между бизнес-сообществами. Среди них есть интерес к разработке совместных проектов, в том числе в горнодобывающей сфере, в области энергетики, сельского хозяйства, информационно-коммуникационных технологий.»

Кроме того, Лавров поблагодарил эритрейцев за последовательную поддержку российских инициатив в ООН. Он также пригласил Асмана Салеха принять участие в саммите Россия — Африка.

Следующее, третье по счету турне по Африке Сергей Лавров планирует провести через месяц. На этот раз он намерен посетить с рабочим визитом Мавританию и Тунис.

Африканский вираж

На протяжении трех десятилетий Москва считала континент периферийным направлением в своей внешней политике. И только в последнее время начала стремительно наращивать свое политическое и отчасти экономическое присутствие в этом регионе.

Поворотным моментом стал сочинский саммит Россия—Африка в 2019 году, на который съехались представители всех 54 стран континента. С тех пор россияне стремятся играть все более заметную роль в африканских делах. Это желание подкрепилось успехами, которых добилась Москва в Сирии. А активизация усилий в контексте ливийского кризиса дала африканцам возможность увидеть в России надежного игрока, который не бросает своих друзей на произвол судьбы и в некотором смысле может помочь ослабить зависимость государств континента от США и бывших европейских метрополий.

Конечно, укрепить этот образ помогают и отсутствие у России колониального исторического опыта, и антиколониальная риторика Москвы на международной арене. Не случайно подавляющее большинство африканских государств заняли подчеркнуто нейтральную позицию в украинском кризисе, что было заметно на голосовании в Генассамблее ООН по вопросу об участии России в Совете по правам человека в апреле прошлого года: за резолюцию проголосовали лишь 10 (из 54 государств), воздержались или отсутствовали — 35 государств, а оставшиеся поддержали Москву. Правда, нужно отметить, что до этого 28 африканских государств поддержали резолюцию ООН, призывающую к немедленному выводу российских войск с территории Украины.

Не стоит сбрасывать со счетов и еще один важный — если не важнейший — факт. Наша страна остается одним из крупнейших экспортеров оружия на континент. Так, согласно подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, доля России за 2016 по 2020 год на африканском оружейном рынке составила 30% — в шесть раз больше, чем у США.

Кроме того, по данным африканских СМИ, российские военные специалисты работают в девяти государствах региона. Они обеспечивают подготовку местных сил безопасности, осуществляют личную охрану должностных лиц и стратегических объектов.

Впрочем, на остальных направлениях Москва пока не может похвастаться аналогичными достижениями. Хотя, по данным Федеральной таможенной службы, с 2009 по 2018 год товарооборот России и Африки увеличился более чем в три раза — с 5,3 млрд до 17,5 млрд долларов, — этих показателей явно недостаточно, чтобы потеснить США (64 млрд долларов), Китай (254 млрд долларов) и даже Турцию (25 млрд).

Не спешит участвовать в крупных инфраструктурных проектах континента и российский бизнес. Работа Москвы на африканском треке пока не отличается системностью. В большой степени это объясняется тем, что нет новых финансовых инструментов, которые позволили бы российскому и африканскому бизнесу наладить сотрудничество вне зависимости от политической конъюнктуры.

Остается дождаться и посмотреть, что принесет нашей экономике и бизнесу саммит Россия — Африка.