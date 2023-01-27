«Синара — транспортные машины» ожидает выручки в 96,4 млрд рублей

Консолидированная выручка компании «Синара — транспортные машины» (СТМ) за 2022 год, по предварительным оценкам, составит 96,4 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Цифры следуют из отчетности холдинга, подготовленной по стандартам МСФО. Это на 8% выше показателя 2021 года.

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Согласно оценкам компании, EBITDA вырастет на 22% и составит 8,2 млрд рублей к уровню 2021 года. Чистая сумма долга по итогам 2022 года увеличится на 3,5%, до 25,8 млрд рублей.

«При этом наши планы на 2023 год предполагают рост, — приводит агентство слова гендиректора компании Виктора Леша. — Ожидается рост выручки до 122 млрд рублей». Такие прогнозы топ-менеджер связывает с успешным завершением холдингом в 2022 году «фазы адаптации и трансформации», достигнутой стабильностью и новыми возможностями для развития.

«Синара — транспортные машины» — действующий с 2007 года машиностроительный холдинг в составе группы «Синара».

