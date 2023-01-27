Беспрецедентный обвал на рынке смартфонов

Обычно четвертый квартал, на который приходятся новогодние и рождественские праздники, считается на рынке смартфонов и, естественно, не только на нем самым выгодным с точки зрения продаж кварталом в году. Однако 2022 год стал исключением. В прошлом году производители отгрузили 1,21 млрд смартфонов. Это, отмечает CNBC, самые низкие показатели с 2013 года. Причин хватает, объясняют аналитики исследовательско-консалтинговой компании IDC: значительное снижение спроса, высокая инфляция и неопределенность с экономикой.
В четвертом квартале поставки рухнули на 18,3% в годовом выражении до 300,3 млн трубок. Такого сильного квартального обвала за все время наблюдений за рынком еще не было.
«Продажи в «праздничный» квартал еще никогда не были ниже продаж за предыдущий квартал,- подчеркивает, директор IDC по исследованиям Набила Попал.- Снизившийся спрос и большие запасы на складах заставили торговцев сократить продажи».
Поставки – это объем отгруженной торговцам продукции такими производителями, как Apple и Samsung. Они не равны продажам, но дают представление о спросе. В IDC считают, что плохое окончание прошлого года ставит под серьезную угрозу выполнение прогноза о росте поставок в 2023 году на 2,8%.
Apple сохранил статус мирового лидера на рынке смартфонов. Он отгрузил в четвертом квартале 72,3 млн смартфонов, что на 14,9% меньше, чем в октябре-декабре 2021 года. Американскому гиганту принадлежит почти четверть глобального рынка смартфонов – 24,1%. Резкое снижение было зафиксировано несмотря на запуск в конце третьего квартала новой модели - iPhone 14.
В довершение к проблемам со спросом у Apple возникли проблемы и с цепочками поставок после вспышки пандемии в Китае и крупных протестов рабочих на ее крупнейшем в мире заводе в Чжэнчжоу.
Сохранил второе место в рейтинге производителей смартфонов и южнокорейский Samsung. У него снижение по отгрузкам еще больше – на 15,6% в годовом выражении до 58,2 млн смартфонов. Правда, Samsung не подготовил в прошлом году к праздникам новую модель. Скорее всего ее презентация состоится 1 февраля.
На третьем месте китайская электронная компания Xiaomi, отгрузившая в четвертом квартале 2022 года 33,2 млн смартфонов. У нее снижение – 26,3% по сравнению с октябрем-декабрем позапрошлого года. Кстати, это китайского производителя – самое крупное снижение поставок в первой пятерке, в которую, кроме упомянутых компаний, входят еще два китайских производителя: Oppo и Vivo.
«В 2022 году снижение превысило 11%,- приводит CNBC слова Энтони Скарселлы из IDC.- С 2023 годом пока ясности нет».