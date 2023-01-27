Беспрецедентный обвал на рынке смартфонов

Обычно четвертый квартал, на который приходятся новогодние и рождественские праздники, считается на рынке смартфонов и, естественно, не только на нем самым выгодным с точки зрения продаж кварталом в году. Однако 2022 год стал исключением. В прошлом году производители отгрузили 1,21 млрд смартфонов. Это, отмечает CNBC, самые низкие показатели с 2013 года. Причин хватает, объясняют аналитики исследовательско-консалтинговой компании IDC: значительное снижение спроса, высокая инфляция и неопределенность с экономикой.

В четвертом квартале поставки рухнули на 18,3% в годовом выражении до 300,3 млн трубок. Такого сильного квартального обвала за все время наблюдений за рынком еще не было.