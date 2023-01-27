ЦБ пояснил, за счет чего банки вышли на прибыль по итогам 2022 года

В декабре 2022 года российские банки получили прибыль в размере 342 млрд рублей, в том числе за счет валютной переоценки от ослабления рубля, рекордного объема выданной ипотеки и прироста вкладов. В целом за год банковскому сектору удалось полностью компенсировать убыток первого полугодия в 1,5 трлн рублей и выйти на прибыль в 203 млрд рублей, говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2022 года».

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«По итогам 2022 года банковскому сектору удалось компенсировать полученный в первом полугодии убыток в 1,5 трлн руб. (в основном от валютной переоценки и ПФИ) и получить небольшую прибыль – 203 млрд руб. (доходность на капитал – 1,8%). Такому результату в том числе способствовало постепенное восстановление основных доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса во втором полугодии», — говорится в материалах ЦБ.

Корпоративный кредитный портфель в декабре вырос на 1,2 трлн рублей (+2,1%, после +1% в ноябре), в основном за счет нефтегазовых, горнодобывающих и телекоммуникационных компаний. В целом за прошлый год корпоративные кредиты выросли на 14,3%, что значительно превышает показатель за 2021 год (+11,7%).

Кроме того, в декабре банки выдали рекордный объем ипотеки — на 697 млрд рублей (+3,3% к ноябрю). По итогам года ипотечный портфель вырос на 20,4%, до 14,1 трлн рублей. При этом рост потребительского кредитования за месяц был минимальным (+0,1%), а за год составил около 3% из-за ужесточения кредитной политики в периоды повышенной нестабильности весной и осенью.

Регулятор также отметил декабрьский прирост средств на депозитах у населения. Вклады граждан в банках за месяц увеличились на рекордные 2,5 трлн рублей (+7,6%). ЦБ объяснил это традиционным авансированием январских социальных платежей. В результате годовой прирост средств физлиц составил 6,9%, что выше, чем в 2021 году (+5,7%). Объем остатков на счетах россиян по итогам года оценивается в 36,6 трлн рублей.

