ЦБ сообщил об активной девалютизации российских банков

Доля валютных кредитов, выданных юрлицам в России, в декабре 2022 года снизилась до 14,8%. В январе прошлого года валютизация корпоративных кредитов составляла 23,5%. Доля розничных кредитов в валюте за год уменьшилась с 0,2% до 0,1%. Также практически вдвое упал объем валютных вкладов, говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2022 года».

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«Идет активная девалютизации портфеля в основном за счет конвертации в рубли ранее выданных валютных кредитов. За 2022 год кредиты в валюте сократились в общей сложности на 18,2%, или на $30,2 млрд», — говорится в материалах ЦБ.

Согласно данным Центробанка, доля валютных вкладов физлиц снизились с 19,9% в январе до 10,2% в декабре 2022 года, а доля валютных средств организаций — с 29,2% до 18,2%.

