У НоваТЭКа появился новый собственник

Леонид Михельсон, основатель и председатель правления ПАО «Новатэк» передал дочери Виктории компанию «Оптима», которой принадлежит 2,3% акций ПАО, сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. «Оптима» сменила владельца 20 января 2023 года, следует из реестра. Стоимость указанного пакета акций составляет около 72 млрд рублей, оценивает РБК на основании текущих котировок на Московской бирже.

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В результате сделки Леонид Михельсон мог перестать быть крупнейшим акционером «Новатэка», пишет РБК. Согласно публичным данным компании за 2021 год, ему принадлежало 24,76%, Геннадию Тимченко — 23,49% (остальные акции компании были распределены между французской TotalEnergies — 19,4%, «Газпромом» — 9,99% и находились в свободном обращении). Таким образом, после передачи «Оптимы» у основателя могло остаться только 22,46% акций «Новатэка», что автоматически делает крупнейшим акционером Тимченко.

Пресс-служба компании и представители Геннадия Тимченко отказались дать РБК комментарии по этому вопросу.

Кроме доли в «Новатэке» «Оптиме» также принадлежит центр современного искусства «ГЭС-2» на Болотной набережной и кипрская компания Antarctic Investments Ltd, которая в свою очередь владеет ООО «Восток». Одноименную научную станцию с уловиями для зимовки «Новатэк» строит в Антарктиде в рамках государственно-частного проекта.

ПАО «Новатэк» занимает второе место в России по объему добычи газа после «Газпрома» и является крупнейшим производителем сжиженного природного газа.