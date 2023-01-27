«Узхимпром» продал «Татнефти» единственный в Узбекистане шинный завод

АО «Узхимпром» договорилось с российской «Татнефтью» о продаже 100% активов ООО «Первый резинотехнический завод» в Ангрене (Ташкентская область). Договоренность была достигнута в декабре 2022 года в ходе российско-узбекского бизнес-форума в Самарканде, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу узбекистанской химической компании.

Статья по теме: «Татнефть» запросила у ФАС одобрение на покупку активов Nokian Tyres в России «"Узкимёсаноат" ("Узхимпром") и АО "Узкимёипекс" ("Узхимимпэкс", "дочка" "Узхимпрома") подписали договор купли-продажи 100% активов "Первого резинотехнического завода" российской компании и АО "Татнефть"», — цитирует агентство информацию пресс-службы. Стоимость сделки составила 80 млн долларов США. «Первый резинотехнический завод» был сдан в эксплуатацию в августе 2018 года. Строительство обошлось «Узхимпрому» приблизительно в 200 млн долларов. Мощность производства составила 3 млн автомобильных шин, 200 тыс. сельскохозяйственных шин и 100 тыс. погонных метров конвейерной ленты в год. До запуска завода в Ангрене автомобильные шины в Узбекистане не производились, поставляясь в полном объеме из России, других стран СНГ и Китая.