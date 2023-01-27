В Белоруссии рассказали об авиаучениях по перебазированию на оперативные аэродромы в РФ

Российские и белорусские авиаподразделения отрабатывают перебазирование на оперативные аэродромы в РФ в рамках совместного летно-тактического учения.

Об этом сообщило Минобороны республики.

Уточняется, что в учениях, которые стартовали 16 января, принимают участие авиаподразделения двух стран, входящие в состав авиационного компонента региональной группировки войск.

Отработка проходит на белорусской территории, задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил страны; цель — повышение оперативной совместимости при выполнении учебно-боевых задач.

В частности, российские и белорусские летчики отрабатывают ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства над границей, а также авиационную поддержку группировок войск, высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.

Ранее белорусское оборонное ведомство сообщило, что на совместных летно-тактических учениях России и Белоруссии, в которых приняли участие экипажи вертолетов Ми-8МТВ-5, истребителей Су-30СМ, бомбардировщиков Су-34 и самолетов Як-130, отрабатывались поисково-спасательные работы и нанесение ударов по заданным целям.