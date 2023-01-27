В Дагестане построят премиум-курорт

Новый круглогодичный гостиничный комплекс планируется возвести на берегу Каспия на территории бывшего курорта «Каякент» в Каякентском районе Дагестана. Приморский курорт премиум-сегмента с номерным фондом 183 номера будет носить имя «Палас Дербент». Окончание строительства намечено на 2026 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой официальный Telegram-канал корпорации «Туризм.РФ».

Статья по теме: Туризм: более 50 объектовблагоустроили в Ставропольском крае

Помимо гостиницы, на территории курорта будет создан SPA-комплекс с крытыми и уличными бассейнами, развлекательная и спортивная инфраструктура, а также яхтенная марина для маломерных парусных и моторных судов.

«Обсудили реализацию проекта курортного комплекса премиального сегмента "Палас Дербент" на берегу Каспийского моря, — цитирует ТАСС сообщение корпорации. — Проект предусматривает строительство и эксплуатацию пятизвездочного круглогодичного гостиничного приморского комплекса с номерным фондом 183 номера. <...> Завершение строительства и ввод объектов в эксплуатацию запланировано в 2026 году».

Агентство напоминает, что на заседании Госсовета по туризму во Владивостоке 6 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил восстановить курорт «Каякент» на современном уровне. Местные термальные источники и лечебные грязи уникальны по своим свойствам, подчеркнул президент. Это позволяет создать на Каспии комплекс, не уступающий зарубежным курортам.

По данным Министерства по туризму Дагестана, спрос на отдых на Каспии очень велик. В 2022 году регион принял около полутора миллиона туристов, и турпоток продолжает расти.