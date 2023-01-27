В Германии опасаются, что Путин объявит им войну после передачи танков Leopard Украине

Россия объявит войну Германии из-за передачи танков Leopard Украине.

Такой прогноз сделали обозреватели немецкого издания Bild*. По их мнению, сценарий с развязыванием войны не стоит отбрасывать в сторону. Тем более, что сейчас ситуация в бундесвере сложная, так как склады фактически опустошены из-за активных военных поставок на Украину.

В публикации также рассматриваются другие сценарии дальнейшего развития событий. В частности, даже допускается начало ядерной войны. Однако такое развитие событий, эксперты издания считают маловероятным.

«Если бы Москва допускала применение ядерного оружия, она бы уже сделала это для сдерживания и предотвращения поставок вооружения из западных стран», – пояснили аналитики.

Наиболее же вероятный вариант развития событий, по мнению Bild, новое наступление ВС РФ. Речь идёт о возможной атаке российских войск с территории Белоруссии.

«ВС РФ могут атаковать северные области Украины с территории Белоруссии, чтобы связать ВСУ на украинско-белорусской границе. Это помешает Киеву сосредоточить войска, а также иностранные танки на юге и востоке страны», – говорится в публикации немецкого издания.

Как ранее писал «Эксперт», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что послу ФРГ в России необходимо более четко обозначить позицию МИД Германии о статусе Берлина в ситуации вокруг Украины.

«Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же Министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», – подчеркнула дипломат.

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