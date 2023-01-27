В истории с просрочкой хотят поставить точку

В России готовятся к проведению эксперимента по внедрению системы, исключающей возможность продажи просроченной продукции. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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Решить вопрос об исключении технической возможности продажи продукции в случае её незаконного введения в оборот или истечения сроков годности правительству поручил президент. Основная задача эксперимента, который пройдет с 1 февраля по 1 августа текущего года — отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Крупные сети против мелких производителей

Если результаты будут положительными, говорится в сообщении правительства, то в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введённой в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением.

В эксперименте будут участвовать отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак». Среди табачной и никотинсодержащей продукции для эксперимента отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные системы нагревания табака.

Участники рынка надеются, что после проведения эксперимента по отдельным группам, проверки и соответственно запрет на продажи просроченной продукции коснется максимально широкого спектра товаров. Это особенно актуально в секторе продуктов питания и для честных производителей, в частности, из сектора малого и среднего бизнеса.

«Мы полностью поддерживаем данную инициативу, это сделает рынок прозрачным и конкурентоспособным, — заявила ‘Эксперту” операционный директор фермерской платформы «Доброед» Юлия Иванова. — У нас в России более 500 фермерских хозяйств, ориентированных на качественную молочную продукцию, но только единицы могут выйти за пределы своего региона, да и в принципе к широкому потребителю. А ведь местные небольшие производители могут дать качество, здоровую продукцию, но им закрыт вход в крупные торговые сети».

Перед крупными ритейлерами стоит задача продать определенный и достаточно большой объём, пояснила Юлия Иванова. Такой конфликт интересов между крупными сетями и мелкими производителями, по ее словам, не даёт доступа обычному россиянину к качественной фермерской продукции. Правительственная инициатива, соответственно, создает новые условия как для здоровой конкуренции в бизнес-среде, так и для здоровья нации в целом. «Мы надеемся, эксперимент станет и новым шагом на пути к сокращению количества препятствий между продукцией фермерских хозяйств и полками сетевых супермаркетов», — добавила операционные директор «Доброеда».

Тренировка на «кошечках»

В целом проблематика продажи просроченных товаров, к сожалению, не теряет своей актуальности, отметила в комментарии «Эксперту» Анастасия Кучерена, управляющий партнер Key Consulting Group. По информации системы маркировки «Честный знак», за 2022 год было выявлено более 43 млн случаев продажи просроченной молочной продукции. Подобные случаи происходят не смотря на наличие санкций, которые в законодательстве довольно обширны.

Закон РФ «О защите прав потребителей», признавая потребителей более «слабой» и незащищенной стороной, закрепляет за ними как минимум право требовать компенсации морального вреда, уплаты пени в размере 1% за каждый день просрочки, а в случаях продажи некачественной продукции, — штрафа, указала эксперт. Также предусмотрена административная (ст. 14.4, 14,7 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 238 УК РФ) за оборот товаров с нарушением требований законодательства. Наиболее строгое наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

«Так что риски велики, но они не останавливают некоторых производителей, продавцов, — констатировала Анастасия Кучерена. — Система, которая в экспериментальном порядке будет введена Правительством, направлена на создание условий для мониторинга оборота в целях дальнейшей блокировки продажи некачественной продукции, что будет оказывать превентивное воздействие на нарушителей».

«Отличное решение правительства по борьбе с просроченной опасной продукцией, — поделился своим мнением с “Экспертом” председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза, — B очень здорово, что сначала экспериментально потренируются на "кошечках", чтобы потом, как у нас это бывает, сорок раз не переделывать и не заморачивать бизнес и потребителей».

«Очень хотелось бы, чтобы в ходе этого эксперимента были проведены серьезные тестовые исследования на безопасность и защищенность от взлома и фальсификации самой системы по борьбе с просрочкой», — заключил эксперт.