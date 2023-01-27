В Кремле предупредили Японию о последствиях антироссийских санкций

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами предупредил власти Японии о последствиях от введения антироссийских санкций.

По словам представителя Кремля, последствия для двусторонних отношений между Москвой и Токио после этого будут неизбежны, а РФ станет руководствоваться своими собственными интересами при выработке ответных шагов, передаёт РИА Новости.

«Последствия для двусторонних отношений, которые итак пребывают в весьма печальном состоянии, к сожалению, неизбежны от подобных решений, – подчеркнул Песков. – Конечно же, мы будем прежде всего руководствоваться своими собственными интересами при выработке ответных шагов».

Кроме того, он ответил на уточняющий вопрос одного из журналистов о том, какое ответ последует на санкции – в дипломатическом или экономическом ключе.

«Ну и экономические, конечно», – сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее стало известно, что в пятницу Япония объявила введении запрета на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, а также ядерных материалов, устройств и оборудования для обнаружения взрывчатых веществ.