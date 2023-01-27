В МИД РФ назвали встречу стран НАТО в Рамштайне сходкой

Итоги встречи стран НАТО на немецкой авиабазе «Рамштайн», где решался вопрос о поставке вооружений Киеву – ещё одно свидетельство полной безответственности Запада и стремления к эскалации конфликта.

Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. При этом, она назвала прошедшую встречу сходкой, передаёт РИА Новости.

«Итоги этой сходки однозначно свидетельствуют о полной безответственности Запада и стремлении к дальнейшей эскалации конфликта, – подчеркнула дипломат в ходе пресс-конференции. – Не жалко им никого на территории Украины. Теперь уже понятно, что и своих не жалко, потому что танки сами не ездят».

В этой связи Захарова подчеркнула, что «те, кто отправятся в составе этих самых батальонов, бригад из сопровождающих танки лиц, должны знать, какую участь приготовили для них их правительства».

При этом она считает, что ни о какой обороне Украины речь давно не идет, а Киев и Запад готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб России. Кроме того, представитель МИД обратила внимание на заявление президента США Джо Байдена о том, что украинские силы готовятся к контрнаступлению. По мнению Захаровой, это подтверждает тот факт, что решения в Киеве принимает не Владимир Зеленский.

Также она ответила на вопрос, как поставки западных танков на Украину могут повлиять на ход спецоперации на Украине.

«Поставки танков не изменят, конечно, ситуации в пользу киевского режима. Но они выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной, с нашим народом», – резюмировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.