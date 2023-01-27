В РФ не согласовали сделку по продаже «Вымпелкома» холдингом VEON российскому менеджменту

Правительственная комиссия по зарубежным инвестициям не согласовала сделку по продаже ПАО «Вымпелком» холдингом VEON российскому менеджменту.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российском кабмине, против сделки в нынешнем ее виде выступили Центробанк, Минфин и Минэкономразвития. Уточняется, что сделку «отправили на доработку» с целью обеспечить защиту интересов российских акционеров компании.

В ноябре прошлого года VEON заключил соглашение о продаже «Вымпелкома» локальным менеджерам во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым. Ожидается, что сделка будет финализирована до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия.

По информации газеты, изначально продажа «Вымпелкома» российскому менеджменту планировалась как промежуточное решение; в дальнейшем актив должен был перейти профильному инвестору. Близкий к правительству собеседник издания утверждал, что в конце 2022 года администрацией президента в качестве такого инвестора рассматривался «Газпром». Сейчас сообщается, что интерес к компании существовал, однако в настоящий момент холдинг не участвует в переговорах.

Издание отмечает, что сделка породила множество вопросов. В частности, Минфин потребовал, чтобы «Вымпелком» обеспечил исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, некоторые из которых инициировали судебные разбирательства. В связи с этим VEON запустил в Великобритании процедуру урегулирования для получения согласия держателей бондов на $1,2 млрд с погашением в 2023 году на его отсрочку. Предложенная холдингом схема предлагает держателям двух выпусков долларовых еврооблигаций перенести срок их погашения на восемь месяцев. Отмечалось, что оплата сделки по продаже «Вымпелкома» будет осуществляться через перенос на него части облигационного долга VEON. Схема одобрена бондхолдерами, ее рассмотрение должно состояться 30 января в суде в Лондоне.

VEON – холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки. Основана российским бизнесменом Дмитрием Зиминым и зарегистрирована на Бермудских островах, её штаб-квартира находится в Амстердаме. Крупнейшим акционером VEON является созданная основателями «Альфа-Групп» компания LetterOne. Ей принадлежит 47,9% акций VEON.

ПАО «Вымпел-Коммуникации» (сокращенно «Вымпелком») — российская телекоммуникационная компания, основанная в 1992 году, с 2009 года входившая в международную группу «Veon Ltd.», обслуживающую более 240 млн абонентов. Предоставляет услуги сотовой (GSM, 2G, UMTS (3G) и LTE) и фиксированной связи, проводного (ШПД) и беспроводного (Wi-Fi) высокоскоростного доступа в Интернет, IP-телевидения физическим и юридическим лицам под торговой маркой «Билайн». Штаб-квартира «Вымпелкома» находится в Москве. В начале ноября VEON заявил о продаже «Вымпелкома».