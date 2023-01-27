В России женщинам с детьми могут предоставить право на дополнительный отпуск

Женщины с детьми могли бы получить право на дополнительный оплачиваемый отпуск или неполное рабочее время с сохранением средней зарплаты.

Об этом на круглом столе партии «Новые люди» по вопросу совершенствования трудового законодательства в интересах женщин заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

По его словам, это можно было бы сделать облегчения положения работающих женщин, передаёт РИА Новости.

«Это может быть неполное рабочее время с сохранением средней зарплаты или дополнительные оплачиваемые отпуска для работающих женщин с несовершеннолетними детьми», – пояснил Шершуков

При этом он обратил внимание на несоответствие режима работы детских садов и школ с рабочим режимом матерей.

«В Трудовой кодекс можно было бы включить возможность или даже обязанность удобного режима рабочего времени для женщин и мужчин, воспитывающих детей дошкольного и младшего школьного возраста», – заявил заместитель председателя ФНПР.

Как ранее писал «Эксперт», президент РФ Владимир Путин объявил о запуске целостной системы поддержки семей с детьми. Так, с 1 января 2023 года запущено единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет.

Это пособие составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка – в среднем по стране не более 13,9 тыс. руб. Новое единое пособие охватит семьи, воспитывающие около 10 млн детей.