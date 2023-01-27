В российском МИДе заявили, что послу Германии следует прояснить позицию Берлина по Украине

Послу ФРГ в России необходимо более четко обозначить позицию МИД Германии о статусе Берлина в ситуации вокруг Украины.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же Министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Как утверждают в МИД ФРГ, Берлин, поддерживая Киев, не становится стороной конфликта на Украине. Ранее, 24 января, глава внешнеполитического ведомства Анналена Бербок на заседании ПАСЕ в Страсбурге заявила, что «Германия уже находится в состоянии войны с Россией».