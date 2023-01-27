В здании ФТС в столице прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в главное здание Федеральной таможенной службы на Новозаводской улице в Москве.

Об этом пишут информагентства со ссылкой на источники.

Сообщается, что следственные действия связаны с делом начальника центрального информационно-технического таможенного управления ведомства Дмитрия Васильева, задержанного по подозрению в коррупции.

По информации РБК, следствие интересуют документы по заключенным ранее контрактам на IT-услуги, в частности, разработку и лицензирование новых программных продуктов.

В ФТС подтвердили факт проведения следственных действий, передает ТАСС. «Факт задержания подтверждаем. Идут следственные действия», — рассказали агентству в ведомстве.

Как уточняет «Интерфакс», Васильев задержан по подозрению в получении взятки в 25 млн руб. при заключении госконтрактов; по результатам обысков в уголовном деле могут появиться новые эпизоды.