Владимир Ефимов: годовая инфляция в Москве оказалась ниже прогнозируемой

Потребительские цены в Москве за 2022 год выросли на 11,7% — меньше, чем прогнозировалось изначально, сообщил 27 января заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В марте прошлого года на фоне потребительского ажиотажа стоимость товаров и услуг в столице резко выросла, но уже в апреле началась коррекция цен. С июля по октябрь в городе наблюдалась дефляция, — рассказал вице-мэр. — Ее главными причинами стали укрепление курса рубля, стабилизация спроса и увеличение предложения товаров за счет роста объемов внутреннего производства». Ближе к концу года — в ноябре и в декабре — инфляция снова ускорилась, поскольку завершился сезон низких цен на овощи и выросла потребительская активность перед Новым годом, добавил он. «В результате по итогам 2022 года инфляция в Москве составила 11,7% — это ниже прогнозируемых ранее 12,1%», — подчеркнул Владимир Ефимов.

В том числе, за год продовольственные товары в Москве выросли в цене на 9,4%, а непродовольственные — на 11,5%. А стоимость услуг увеличилась на 14,2%, уточнили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Так, из продуктов сильнее всего в минувшем году в столице подорожали кондитерские изделия (на 22%), кофе и мясные консервы (+19%). Из непродовольственных товаров больше других выросли в цене легковые автомобили (+35%), стиральные машины (+25%) и товары для животных (+23%). В сфере услуг самыми быстрыми темпами поднимались цены на зарубежный туризм (+75%), воздушные перевозки (+43%) и страхование (+33%).

Отметим, что по официальным данным, отдельные товары и услуги в 2022 году подешевели. Больше других — пиломатериалы (на 19%), ноутбуки (—11%), телевизоры (—9%) и смартфоны (—7%). Кроме того, стоимость железнодорожных перевозок стала ниже на 5%, а овощи — в среднем на 3%.