Выдачу льготной ипотеки продлят до середины 2024 года

Льготная ипотечная программа в России будет продлена до 1 июля 2024 года, следует из перечня поручений президента РФ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. При этом ставка по ипотеке составит не более 8% годовых, информирует «Интерфакс» со ссылкой на сайт Кремля.

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Кроме того, сообщает агентство, президент распорядился обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей с детьми. Предполагается, что семьи, имеющие двух и более детей младше 18 лет, получат возможность взять жилищный кредит по ставке не выше 6% годовых в течение всего срока кредитования.

Глава государства также поручил правительству подготовить льготную ипотечную программу для новых регионов РФ. В соответствии с ней гражданам страны будет дана возможность строительства или покупки жилья в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях со ставкой ипотечного кредита не более 2%.