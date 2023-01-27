Ефимов: объем производства бумажных изделий в Москве за 11 месяцев вырос более, чем на треть

По итогам января-ноября 2022 года московские производители бумаги и изделий из нее произвели почти на 31% продукции больше, чем за аналогичный период 2021-го. Рост произошел на фоне увеличившегося спроса из-за ухода иностранных конкурентов и общей тенденции на использование экологичный упаковки, сообщил 27 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году одной из важнейших задач столичных производителей стал поиск новых поставщиков упаковки. При этом качественные аналоги иностранной продукции можно найти среди товаров отечественных предприятий. Сегодня московские компании выпускают в том числе картонную упаковку – пакеты, коробки и прочую бумажную тару. На фоне растущего спроса на такую продукцию столичные предприятия в январе – ноябре 2022 года увеличили объем выпуска бумажных изделий почти на 31% по сравнению с 11 месяцами 2021-го», — сказал Владимир Ефимов.

В том числе, по его словам, промышленники Москвы выпускают одноразовую посуду из бумаги, такую как упаковка для салатов и бургеров, ланч-боксы, стаканы и другую продукцию. Поэтому экопроекты — один из фокусов их развития. Так, в 2021 году на одном из заводов столицы запустили новый цех по переработке отходов картонной и полимерной упаковки, в том числе от молока. Это сырье используют в дальнейшем для производства такой продукции, как яичные лотки или подстаканники.

Всего в столице работает более 40 производителей бумажных изделий, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «Предприятия города занимаются выпуском не только упаковочной продукции, но и чековых лент для кассовых аппаратов, банкоматов и факсов, самоклеящихся материалов для этикеток и наклеек, а также изделий для печати, в том числе специальной фотобумаги», – добавил он.

Как подчеркнул Овчинский, власти Москвы поддерживают отрасль, предоставляя им более 20 системных мер господдержки, а также антикризисные инструменты. В том числе, с марта 2021-го промышленники могут получить без торгов землю в аренду за один рубль в год под расширение действующих или строительство новых производств.