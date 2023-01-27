Европа все же хочет воровать. Но как бы «временно»

Как заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, европейские юристы нашли возможность «временно» использовать российские активы на восстановление Украины. В своем Telegram-канале он назвал попытку ЕС по легализации использования заблокированных российских активов для восстановления Украины позорно проваленной.

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По информации Bloomberg, юридическая служба Совета Евросоюза заявила, что блок имеет полномочия временно задействовать не менее €33,8 млрд активов российского Центробанка, чтобы помочь оплатить восстановление Украины.

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«Бедные европейские юристы не нашли четких юридических оснований для ареста российских активов (они в ЕС арестованы, без оснований), но нашли возможность "временно" использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена», — передает ТАСС слова Андрея Клишаса.

Даже иностранные эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, высказали ряд определенных опасений. Они отметили, что чиновники ЕС и некоторые государства слишком обеспокоены юридическим обоснованием такого шага, вместо того, чтобы попытаться понять, какой прецедент может быть создан — особенно в отношении использования замороженных активов российского Центробанка.

Исполнительная власть ЕС тоже настороженно относится к юридической обоснованности использования замороженных активов, а также к общей сложности этой работы, и считает, что любой план должен быть реализован в сотрудничестве с G7.

Отказники не кланяются

Очевидно, отмечает политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов, что сильных юридических аргументов у Еврокомиссии нет, поэтому они претендуют лишь на «временное заимствование» и то только части суммы замороженных российских активов — примерно 10% от всего объема. Более того, Еврокомиссия стремится втянуть в эту антироссийскую авантюру страны G7 (который до исключения России был G8).

Еврокомиссия, объясняет Донцов, ищет партнеров, чтобы разделить ответственность за такую конфискацию. Фактически, они создают прецедент, который в принципе подрывает доверие мирового сообщества к западной финансовой системе: как можно размещать деньги на хранение в Европе и США, понимая, что в любой момент они могут их отобрать, не согласившись с твоим политическим курсом. Очевидно, что давление на нашу страну через хищение наших суверенных финансовых активов — это не просто грабеж на глазах у всего мира, но и прямой факт вмешательства в дела нашего государства.

«Нам ставят ультиматум: измените свою политику или вы лишитесь денег, забывая, что это не личные деньги российских политиков, а деньги россиян, на которые государство могло бы строить школы, дороги и больницы. То есть, фактически, коллективный Запад ворует деньги у российского народа. А значит, на следующих этапах он может отобрать деньги у любой страны, с чьей политикой будет не согласен. Или просто если Западу понадобятся деньги на свои проекты», — говорит политолог.

Впрочем, полагает Донцов, уже не так важно, действительно ли ЕС заберёт наши деньги. Процесс отказа от евро и доллара запущен: сегодня несколько десятков стран стремятся максимально быстро выйти из международных расчетов в этой валюте, изменить структуру своих активов, потому что они понимают, что находятся в зоне риска.

Пустые хлопоты

Чиновники ЕС, конечно, боятся прецедента, уверен Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS. Он напоминает, что более девяти месяцев потребовалось юридической службе Совета ЕС, чтобы принять решение временно задействовать 33,8 млрд активов российского ЦБ из 300 млрд долларов, замороженных в апреле 2022 года.

«Мне представляется, что ключевым словом является “временно”. Кроме того, юридическая служба сообщает, что план разрабатывается, и должны быть выполнены определенные условия: активы должны быть ликвидны и в дальнейшем возвращены с процентами. Это говорит о том, что четких юридических оснований у европейских юристов нет, чем и обеспокоены чиновники и некоторые государства ЕС. Думаю, что это новость не вызовет негативную реакцию наших биржевых активов, а также никак не скажется на курсе рубля, потому что сам факт “заморозки” уже давно отыгран», — отмечает Станислав Бовт.