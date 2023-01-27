Юбилейные концерты Народного артиста СССР, дирижёра Владимира Ивановича Федосеева

В Большом зале московской консерватории им. П.И. Чайковского состоялись концерты Народного артиста СССР, дирижёра Владимира Ивановича Федосеева и Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского. Выступления были приурочены к двойному юбилею: маэстро недавно исполнилось 90 лет, почти 50 из которых он является бессменным руководителем БСО им. П.И. Чайковского.

Владимир Федосеев, дирижер:

Я очень люблю своих музыкантов и горжусь ими, страдаю, когда музыканты уходят… 50 лет мы работаем вместе! Срок большой. Когда я выхожу на концерт, меня и сама публика и музыканты вдохновляют! И музыка, конечно! Я питаюсь музыкой, я её ем, съедаю. Для меня она каждый раз разная. Как сказал Пушкин: «Одной любви музыка уступает; но и любовь – мелодия».

В концертах также приняли участие молодые российские музыканты: пианист Адам Гуцериев (ученик 11 класса Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского) и виолончелистка Дали Гуцериева (аспирант Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского). Прозвучали произведения Листа, Римского-Корсакова, Рахманинова и Чайковского.

Владимир Федосеев, дирижер:

Молодые музыканты – наше будущее! Адам и Дали Гуцериевы – это брат и сестра. Адам талантливый человек, чувствует музыку. Он играет Листа, совсем нерусское произведение, однако нашёл к нему подход. У Дали – произведение Чайковского, тоже хорошо получается.

Адам Гуцериев, пианист:

Я рад, что выступил на юбилейном концерте Владимира Федосеева, великого дирижера, настоящего Маэстро. Для меня это огромная честь и невероятный опыт. Гениального дирижера отличает то, что он не использует какие-то особые практики, методы, - у него это получается естественно, словно само собой.

Дали Гуцериева, виолончелистка:

Я счастлива присутствовать на двойном юбилее Владимира Федосеева и его 50-летней работы в оркестре Чайковского, и я очень рада, что сыграла с этим знаменитым оркестром. Невероятные, талантливые музыканты! Это выступление мне запомнится надолго, навсегда!