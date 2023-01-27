Заммэра Ефимов: почти 68 тыс. инвесторов участвовали в городских торгах в 2022 году

Почти 68 тысяч инвесторов приняли участие в городских торгах по продаже и аренде недвижимости в 2022 году. А всего на аукционах было реализовано 10,8 тыс. объектов недвижимости, сообщил 27 января заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году в городе состоялись торги по продаже 10,3 тыс. зданий, помещений, машино-мест и другого имущества, а также по аренде 343 объектов. Еще по 104 лотам столица реализовала права на размещение некапитальных объектов и ведение торговой деятельности. В среднем за каждый лот конкурировали более 6 претендентов, всего в торгах приняли участие 67,5 тыс. юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и жителей столицы», – сказал Владимир Ефимов.

Больше всего на аукционах в прошлом году было продано машиномест: 6,6 тыс. Кроме того, торги прошли по 944 нежилым помещениям и зданиям, а также по 131 земельному участку разного назначения и по 104 нестационарным объектам: готовым бизнес-решениям от правительства Москвы. В их числе тележки по продаже мороженого, кукурузы, выпечки и напитков, сезонные павильоны.

«Наиболее активными участниками городских торгов в прошлом году стали физические лица: они составили 67,3% от общего числа претендентов. Еще 14,2% — юридические лица, а 18,5% — индивидуальные предприниматели», – отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, в прошлом году больше всего объектов реализовали в ЗАО (2,3 тыс), на втором месте по количеству — СЗАО (1,6 тыс. лотов) и на третьем — СВАО (1 тыс.). В центре города реализовали 730 лотов.

Напомним, имущество столицы реализуют на трех видах торгов: открытых аукционах на повышение цены, через публичное предложение, а также на аукционах без объявленой стоимости, где победителем становится участник, предложивший наиболее высокую цену. На данный момент на инвестиционном портале Москвы представлено около четырех тысяч предложений.