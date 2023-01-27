Жительница Великобритании выгнала украинскую беженку из своего дома за расизм

Жительница Великобритании выселила из своего дома украинскую беженку, которую приютила после начала спецоперации. Причиной этому стал расизм переселенки из «незалежной», передаёт «Украина.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказала британка, сына украинки отправили учиться в местную школу, где большинство детей темнокожие и азиаты. Это почему-то вызвало гнев приезжей, которая заявила, что её не устраивает, что в их районе проживания «слишком много мусульман и чёрных».

«Мы были в полном шоке от того, как трудно ей было принять разные культуры. Слишком много мусульман, слишком много людей с разным цветом кожи», – подчеркнула местная жительница.

В итоге британка приняла решение разорвать с гостьей из Украины соглашение о проживании.

Как ранее писал «Эксперт», в последние время участились случаи, когда беженцам из Украины, которые нашли временное пристанище в Великобритании, стали отказывать в медицинской помощи.

Так, по данным издания Telegraph, 22-летния киевлянка Мария, проживавшая в Шотландии с лета 2022 года, была вынуждена вернуться на родину из-за того, что не могла получать медицинскую помощь в клиниках Королевства.