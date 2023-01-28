14 погибших: Минобороны обвинило Киев в намеренном ударе по больнице в Новоайдаре

Украинские войска 28 января около 7:30 утра нанесли намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS» производства США по зданию районной больницы в населенном пункте Новоайдар ЛНР. В результате погибли 14 человек и еще 24 — получили ранения, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Статья по теме: «Белая ворона в стае НАТО» назвал Украину вторым Афганистаном и ничейной страной

«В медицинском учреждении Новоайдара гражданскими и военными медиками на протяжении многих месяцев оказывалась необходимая медицинская помощь местному населению и военнослужащим. В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима. Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность», — подчеркнули в Минобороны.

