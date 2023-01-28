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Акции недели: добытчики «желтого дьявола» – в желтых майках лидеров

Глеб Баранов
28 января 2023, 22:50

Лидерами роста в составе индекса МосБиржи по итогам недели стали акции «Полюса» и «Полиметалла». Их гонят вверх дорожающее золото и дешевеющий рубль

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