Акции недели: добытчики «желтого дьявола» – в желтых майках лидеров

Эту неделю Индекс МосБиржи завершил ростом на 1,05% – в плюсе остались три четверти бумаг из его состава. Но и на таком фоне крупнейшие золотодобытчики, подъем акций которых, почти не прерываясь, идет с октября, очень выделялись. Акции Polymetal за пять торговых дней прибавили 14,09%, а «Полюса» – 7,26%.

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