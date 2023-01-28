«Белая ворона в стае НАТО» назвал Украину вторым Афганистаном и ничейной страной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — «белая ворона в натовской стае» — буквально с самого начала упорно настаивал на мирном урегулировании конфликта на Украине, но не из какой-то особой любви к русским, а из опасений за судьбу Венгрии и Европы. Его лживо очерняют, называя путинским лакеем, но он уверен, что обязан помогать своим соотечественникам справляться с вызовами сегодняшнего и завтрашнего дня, пишет обозреватель The American Conservative Род Дреер.

Статья по теме: «Это было спланировано очень давно»: внук де Голля заступился за Россию

«Запад должен понять, что Путин не может позволить себе проиграть, и не проиграет, потому что ему в будущем году надо переизбираться, а он не может баллотироваться как президент, потерпевший поражение в вооруженном конфликте. Более того, Россия не может допустить присутствия НАТО на Украине. Давно уже прошли те времена, когда Россия могла подчинить себе Украину или поставить там у власти дружественный режим. Одержи Россия быструю победу, такое было бы возможно. Но сейчас на это нет никакой надежды. Следовательно, цель России – превратить Украину в неуправляемую развалину, чтобы Запад не мог претендовать на нее как на трофей. В этом Москва уже преуспела. Сейчас это Афганистан. Ничейная земля», — цитирует обозреватель Орбана, с которым он встретился в числе 15 представителей зарубежных СМИ.

Отвечая на вопросы журналистов, премьер Венгрии подчеркнул, что «Запад не понимает, что на Украине время на стороне России»: Москва может мобилизовать огромную армию, а у Киева людские ресурсы уже на исходе. И странам НАТО, по его мнению, рано или поздно придется ответить на вопрос — отправлять ли своих солдат сражаться за Украину. Орбан считает, что американцы такую возможность рассматривают, а вот европейцам эта мысль претит, потому что в случае расширения конфликта их страны ждет разруха.

«Запад может думать, что он не воюет с Россией, но отправляя все больше оружия и подходя все ближе к военной интервенции, западные руководители ведут очень опасную игру сами с собой, с Россией и с западным обществом», — подчеркнул Орбан.

Премьер Венгрии также обратил внимание, что запад своими действиями подталкивает Россию к союзу с Ираном, а это крайне опасно для Израиля, и выразил надежду, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сможет стать миротворцем между Россией и Украиной.

