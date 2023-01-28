«Медвежье ралли» Nasdaq: куда мчится Tesla

Глеб Баранов

28 января 2023, 12:18

Индекс Nasdaq Composite закрыл в плюс четвертую неделю подряд. Акции Tesla подскочили от минимума уже на 75%, а ее конкурента Lucid – так и на все 111%. Более яркого января технологический сектор не видел с 2001 года, когда взорвался «пузырь доткомов»

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