«Медвежьи ралли» способны поспорить по выразительности с самыми радужными финансовыми пузырями. После долгого снижения в лидеры выходят побитые, перепроданные бумаги, в которых скопилось множество «шортов». Покрытие коротких позиций ведет к быстрому росту котировок и порой создает впечатление немыслимой силы рынка. Но, как говаривал Козьма Прутков: «Не верь глазам своим».
«Медвежье ралли» Nasdaq: куда мчится Tesla
Индекс Nasdaq Composite закрыл в плюс четвертую неделю подряд. Акции Tesla подскочили от минимума уже на 75%, а ее конкурента Lucid – так и на все 111%. Более яркого января технологический сектор не видел с 2001 года, когда взорвался «пузырь доткомов»
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