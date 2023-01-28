Минобороны оценило потери ВСУ на пяти направлениях спецоперации

За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение 86 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах зоны спецоперации. Российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29, а средства ПВО — девять беспилотников. Потери личного состава противника на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили порядка 170 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М-777 производства США», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, ВС РФ нанесли поражение подразделениям 103-й бригады теробороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, в результате чего противник потерял более 50-ти военнослужащих, БМП, две боевые бронированные машины и одну артиллерийскую систему М-777 производства США.

На Донецком направлении российские войска в ходе успешных наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожив при этом более 30-ти украинских военнослужащих, БМП, два автомобиля, установку РСЗО «Град», самоходную артиллерийскую установку «Пион», гаубицу «Гиацинт-Б», две гаубицы «МСТА-Б», американскую систему М-777 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка, Новомайорское Донецкой Народной Республики и Луговское Запорожской области. В районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Никольское Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика», — отметил Конашенков.

Кроме того, в районе Красноармейска ДНР в воздухе был сбит самолет МиГ-29 ВСУ. Российские средства ПВО за сутки уничтожили девять украинских беспилотников и восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 204 вертолета, 2976 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7656 танков и других боевых бронированных машин, 992 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3944 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8198 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

