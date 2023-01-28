Многолетнее исследование показало, что на самом деле влияет на сохранение памяти в старости

Правильное питание, регулярные физические и умственные нагрузки, общение и отсутствие вредных привычек действительно может замедлить возрастное ухудшение памяти и снизить риск слабоумия даже у тех, кто имеет генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые Национального центра неврологических расстройств в Пекине. Они проводили исследование с участием почти 30 тыс. человек старше 60 лет на протяжении десяти лет, сообщает Guardian.

Статья по теме: Нижегородские ученые создали калькулятор когнитивного возраста

«В начале исследования в 2009 году функцию памяти измеряли с помощью тестов, и людей проверяли на наличие гена АРОЕ, который является самым сильным геном фактора риска болезни Альцгеймера. Затем за участниками исследования наблюдали в течение 10 лет, периодически оценивая их способности», — говорится в публикации.

За основу была взята шкала здорового образа жизни, объединяющая шесть факторов: здоровое питание, регулярные упражнения, активный социальный контакт, познавательная деятельность и отсутствие вредных привычек: курения и алкоголя.

Всех участников разделили на три группы по образу жизни: благоприятному (от четырех до шести здоровых факторов), среднему (от двух до трех здоровых факторов) и неблагоприятному (0-1 здоровый фактор).

Здоровой диетой считалось употребление в рекомендуемом количестве не менее семи из 12 групп продуктов питания: фрукты, овощи, рыба, мясо, молочные продукты, соль, масло, яйца, крупы, бобовые, орехи и чай. Письмо, чтение, игра в карты или другие игры по крайней мере два раза в неделю считались здоровым поведением. Под занятиями спортом подразумевались физические нагрузки более 150 минут в неделю с умеренной интенсивностью или более 75 минут с высокой интенсивностью. Под активными социальными контактами понимались посещения семьи, друзей, собраний или вечеринок хотя бы дважды в неделю.

«Здоровая диета оказала самое сильное влияние на замедление ухудшения памяти, за ней следовала когнитивная деятельность, а затем физические упражнения. Люди с геном АРОЕ, которые в целом вели здоровый образ жизни, также испытывали более медленные темпы ухудшения памяти. В целом, люди с четырьмя-шестью здоровыми привычками или с двумя-тремя были на 90% и на 30% соответственно менее склонны к развитию деменции или легких когнитивных нарушений по сравнению с теми, кто вел наименее здоровый образ жизни», — следует из результатов исследования.