На Украине резко вырос спрос на «хрущевки» на фоне рухнувшего рынка жилья

Первичный рынок жилья на Украине сейчас практически полностью заморожен, спрос остался только на квартиры с ремонтом и мебелью. При этом на рынке аренды необычайной популярностью стало пользоваться жилье в «хрущевках», потому что во время отключений света не нужно высоко подниматься по лестнице, а на кухне всегда горит газ, сообщает «Урядовый курьер».

Статья по теме: На европейский рынок недвижимости надвигается серьезный кризис

«Когда-то люди обходили вниманием пятиэтажные хрущевки и невысокие панельные дома, а теперь наоборот. И не потому, что экономят. Такое жилье в наших городах стали снимать вполне обеспеченные люди. Арендаторы не хотят высоко подниматься пешком, когда в домах нет света и не работают лифты, поэтому выбирают именно такие варианты», — отметил эксперт рынка недвижимости Андрей Волошенюк.

Кроме того, в старом фонде всегда есть газ, в отличие от новых домов, где приготовление пищи зависит от наличия электричества. По словам эксперта, в конце 2022-го – начале 2023-го года цены на аренду в таких домах ощутимо выросли. Например, в Киеве они увеличились на 3 000-4 000 гривен в месяц, в спальных районах столицы Украины однокомнатную квартиру сейчас можно арендовать за 7 000-8 000 гривен, а ближе к центру – за 10 000-12 000.

Первичный рынок жилья на Украине, по словам руководителя компании «КиевДомСервис» Андрея Романова, сейчас практически полностью заморожен, спрос остался только на квартиры с ремонтом и мебелью. Люди не хотят тратить время и лишние деньги на проведение ремонтов, кроме того, стоимость отделки таких квартир выросла в последнее время на 25-30%, что также отпугивает потенциальных покупателей, отметил Романов.

По данным фонда госимущества Украины, продажа объектов жилой недвижимости в 2022 году уменьшилась в 4,6 раза по сравнению с показателем 2021-го. Ситуацию на рынке недвижимости в целом по стране нельзя назвать однородной. Так, в конце прошлого лета застройщики начали повышать стоимость квадратного метра жилья, и чем дальше новостройки находились от зоны боевых действий, тем дороже они были. К примеру, во Львове цены на квартиры в новостройках за прошлый год выросли более чем на 40%, в Ужгороде, самом западном областном центре, — на 50%, в Киеве — на 30%, в Одессе — на 35%. Однако спрос, как был, так и остается на достаточно низком уровне, отмечают эксперты.

При этом цены на вторичном рынке жилья начали падать. К примеру, в Киеве в последние месяцы стоимость однокомнатных квартир снизилась на 15-20%, аналогичная ситуация и в других городах, в том числе в западных регионах. Аналитики связывают это с возвращением беженцев из восточных и центральных областей.