По Каспию в ближайшее время откроется грузовой маршрут в Туркмению

Регулярный водный грузовой маршрут по Каспийскому морю из порта туркменского города Туркменбаши в порты Астрахани и Махачкалы заработает в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС торговый представитель РФ в Туркмении Александр Елизаров по итогам прошедшего в Ашхабаде российско-туркменского бизнес-форума. Кроме того, по его словам, совместно с РЖД планируется модернизировать железнодорожный маршрут восточной части коридора «Север-Юг».

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«Мы ожидаем открытия водного транспортного маршрута, который свяжет Туркменбаши с Махачкалой и Астраханью. Открытие маршрута и его регулярный график имеют большое значение для грузоотправителей. Данный вопрос прорабатывается уже в течение нескольких лет, и задача, поставленная руководством страны, будет выполнена в ближайшее время», — сообщил Елизаров.

Кроме того, по его словам, РЖД в 2023 году начнут сотрудничать с агентством «Туркменские железные дороги». Торгпредство уже готовит визит российских специалистов, которые должны приступить к «работе по подготовке материалов, обосновывающих необходимость проведения модернизации железнодорожной инфраструктуры Туркменистана». Елизаров выразил уверенность, что уже в этом году станет известно о новых контрактах в сфере модернизации железнодорожной, логистической инфраструктуры и складского хозяйства.

В конце прошлого года между РЖД и агентством «Туркмендемиреллары» («Туркменские железные дороги», входит в структуру министерства промышленности и коммуникации Туркмении) была подписана программа сотрудничества на 2023-2025 годы. РЖД будут содействовать обучению специалистов, цифровизации производственных процессов, работам в сфере логистики для развития транспортных коридоров, таких как «Север-Юг» и местного — «Восток-Запад», а также электрификации туркменских железных дорог.

