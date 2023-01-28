В МИД предупредили о моделировании НАТО киберударов по Калининграду и Москве

Нанесение киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы моделируется на учениях под эгидой НАТО, которые регулярно проводит Великобритания, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Так он прокомментировал сообщение The Times, что национальные силы кибербезопасности Великобритании целенаправленно набирают IT-специалистов со знанием русского языка.

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«Британцы систематически нацеливают свои наступательные возможности в информационной сфере на Россию. На регулярной основе проводятся учения, в том числе под эгидой НАТО, по отработке нанесения ударов с использованием ИКТ по российским объектам критической информационной инфраструктуры. В частности, моделируется поражение госучреждений в Калининградской области и энергосистемы Москвы», — сообщил Сыромолотов.

Он также отметил, что Лондон ведет планомерную работу по раскручиванию русофобии в интернете, «вымарыванию правды» о внешней политике России в западном информационном поле, а также всячески поощряет антироссийскую деятельность украинских хакеров.

Дипломат привел в пример появившиеся недавно в СМИ сообщения о компьютерной атаке на почту Великобритании. Британские журналисты, по его словам, не дожидаясь итогов расследования, связали ее с Россией и уже через несколько дней Лондон и Киев провели консультации по кибербезопасности. После этого «IT-армия Украины» выступила с заявлением о планах атаковать «Почту России».

Сыромолотов подчеркнул, что «наблюдать за подобным спектаклем», призванным «по задумке его режиссеров оправдать готовящуюся диверсию», весьма прискорбно.

