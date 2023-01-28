В России создали локатор для обнаружения легких дронов

Радиолокационную станцию для обнаружения дронов массой от 150 граммов создали специалисты Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева (НИИВК). На сегодняшний день маловесные объекты не попадают в зону видимости систем наблюдения. Локатор произведен из отечественных комплектующих и может определять координаты беспилотников на расстоянии до 10 км при любой погоде, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

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«Российские инженеры создали из отечественных комплектующих радиолокационную станцию для обнаружения беспилотников, которая может отследить на расстоянии до 10 километров даже маловесные летательные аппараты весом от 150 граммов», — сообщили в пресс-службе НТИ.

Руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИВК Виталий Долгов уточнил, что станция на расстоянии до 10 километров может засечь не только большие БПЛА, но еще и малые со взлетной массой от 150 граммов, которые сегодня не попадают в зону видимости систем наблюдения, например, такие дроны, как DJI. Причем, она может работать круглосуточно и в любых погодных условиях. При обнаружении дрона станция мгновенно определяет его скорость и дальность, а также в автоматическом режиме передает данные потребителю: в ситуационный центр, на камеры допоопределения или распознавания объектов.

По его словам, это решение крайне актуально ввиду стремительного развития рынка беспилотников. Долгов также сообщил, что над созданием станции специалисты работали около года, и теперь разработка готова к серийному производству.

