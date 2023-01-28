В Ростове-на-Дону изобрели порошок, в разы продлевающий свежесть овощей и фруктов

Технологию, которая позволяет продлить свежесть овощей и фруктов в несколько раз, разработали ученые Южного федерального университета на базе Центра наукоемкого приборостроения. Синтезированный ими порошок, поглощающий этилен из атмосферы, не позволит, к примеру, бананам испортиться в течение месяца, рассказала ТАСС куратор проекта Анна Пневская.

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«На базе нашего института мы синтезируем материалы и диагностируем их на предмет адсорбции газов, которые ускоряют процесс созревания в овощах и фруктах. Это пакетик с порошком, после открытия которого будет поглощаться этилен из атмосферы, продукты будут дольше сохраняться свежими. Параллельно находящийся в нем газ блокирует это действие, то есть он будет выполнять двойную функцию, эффективнее продлевая свежесть. Если в обычных условиях, к примеру, банан пропадает за неделю, изобретение позволит сохранить его примерно на месяц», — рассказала Пневская.

Она уточнила, что за счет использования нанопористого материла, для сохранения свежести большого объема овощей и фруктов, потребуется совсем немного порошка. Открытый пакетик можно расположить рядом с ящиком, в котором хранятся фрукты, и выходящего из него газа будет достаточно «на различные объемы». Эта разработка подойдет как для домашних условий, так и для промышленности, отметила Пневская.

