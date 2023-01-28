«Всё — в труху»: Медведев оценил решение о поставках на Украину западной бронетехники

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал поставки Западом военной техники на Украину. Он предупредил «одряхлевший Старый Свет» о возмездии, а если уж начнется третья мировая, тогда, по его словам, будет «уж точно – всё в труху».

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«Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Соседи одаренного министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли еще дальше. Твердят о том, что все вооружение, которым располагает НАТО, должно быть "вот прямо сейчас" предоставлено Киеву. И истребители, и сотни танков, и дальнобойные ракетные системы. Типа только так можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что «защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что». Кроме того, по его словам, если третья мировая война начнется, то она «будет не на танках и даже не на истребителях», и тогда «уж точно – всё в труху».

