Подрывы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» показали Евросоюзу, что он находится в зависимости от Вашингтона. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Европейским лидерам российский дипломат противопоставил президента Турции, который проводит политику «в соответствии с чаяниями своего народа, а не указаниями третьих стран».

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«Исключительность этого террористического акта заключается в том, что странам Евросоюза — потребителям нашего природного газа — было недвусмысленно указано на их подчиненное положение. Их фактически лишили возможности приобретения базового для хозяйственной деятельности товара по приемлемым ценам, вынуждая покупать его втридорога. Нетрудно представить, какой удар был нанесен экономике европейских стран, ее конкурентоспособности, а также благополучию рядовых граждан», — сообщил Сыромолотов.

При этом дипломат отметил динамичное развитие российско-турецкого сотрудничества, особенно в сфере энергетики. Президента Турции Реджепа Эрдогана замглавы российского МИД назвал «лидером другого калибра, своими действиями демонстрирующим готовность, невзирая на внешнее давление, проводить политику в соответствии с чаяниями своего народа, а не указаниями третьих стран».

Сыромолотов также подчеркнул, что «динамичное развитие российско-турецкого многопланового сотрудничества основано на взаимоуважительном диалоге с опорой на собственные интересы и учете национальных приоритетов партнера».

