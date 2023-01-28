«Мировая фабрика игрушек» вознамерилась стать главной автомобильной державой мира

В 2022 году Китай вышел на третье место в мире по экспорту автомобилей, опередив США и Южную Корею, пишет Bloomberg. Поставки за границу китайских автомобилей утроились с 2020 года и достигли более 2,5 млн по итогам прошлого года, а к 2030-му Китай намеревается стать мировым лидером по экспорту автомобилей, продавая по 8 млн авто в год. Издание считает, что такой успех бывшей «мировой фабрики» недорогих электронных устройств, бытовой техники и игрушек обусловлен сильным повышением качества китайских машин.

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«Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, поставки за границу автомобилей, произведенных в Китае, утроились с 2020 года и достигли более 2,5 млн в прошлом году. Это на 60 000 единиц меньше, чем у Германии, экспорт которой в последние годы сократился. Помимо Германии, Китай уступает только Японии, опережая США и Южную Корею, что предвещает появление серьезного конкурента признанным автогигантам», — пишет Bloomberg.

Китайские бренды в данный момент являются лидерами рынка на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. По данным Евростата, в 2021 году экспорт в ЕС автомобилей китайского производства вырос на 156%, до 435 тыс. единиц.

«Отчасти это связано с тем, что китайские компании становятся лучше, но отчасти из-за избыточных мощностей в Китае. Это будет болевая точка. Это может вызвать действительно сильную реакцию в Европе с точки зрения торговой защиты», — считает директор Rhodium Group Агата Крац.

К 2030 году Китай намерен продавать 8 млн автомобилей, что в два раза превышает показатели нынешнего лидера — Японии. Эта тенденция подчеркивает, что Китай уже не является «мировой фабрикой» недорогих электронных устройств, бытовой техники и рождественских игрушек. Переходя на более сложные продукты для конкурентных, строго регулируемых рынков, китайские компании продвигаются вверх по цепочке создания стоимости в производстве — ключевой фактор роста, который превратил когда-то переживающую трудности коммунистическую экономику в сегодняшнюю квазикапиталистическую безжалостную силу стоимостью $18 трлн, пишет Bloomberg. Китайские компании теперь производят почти все детали, в том числе те, которые импортировались лет десять лет назад, из высокопрочной стали и армированного стекловолокна.

Гендиректор Mercedes Ола Каллениус отметил, что теперь западным компаниям необходимо более пристально следить за своими китайскими конкурентами, так как «обстановка на автомобильной рынке становится все более конкурентной и неопределенной».

