Битва за титан: стало известно, ради чего США вмешиваются в конфликт на Украине

Запад остается крайне зависим от титана, а Украина может стать его альтернативным источником, заменив поставки из России и Китая. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на источники из оборонной промышленности США.

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«В настоящее время в США и союзных странах предпринимаются зарождающиеся усилия по выявлению, разработке и использованию огромных ресурсов Украины в виде ключевого металла, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий Запада, которые сформируют основу будущего сдерживания России и Китай», — говорится в публикации.

Титан считается одним из 35 полезных ископаемых, жизненно важных для экономической и национальной безопасности США. Но американцы по-прежнему импортируют более 90% железной руды. Украина является одной из семи стран, производящих титановую губку, основу металлического титана. Российский титан также является одним из ресурсов, который до сих пор не попал под санкции. В частности, аэрокосмический гигант Boeing сохраняет свое совместное предприятие с российской ВСМПО-Ависма — крупнейшим в мире экспортером титана. Европейская корпорация Airbus также продолжает закупать титан у ВСМПО.

«Украина имеет действительно значительные запасы редкоземельных металлов, и если мы правильно разыграем наши карты, это может стать действительно привлекательной альтернативой российским и китайским источникам, от которых в настоящее время существует большая зависимость», — рассказал один из сотрудников Конгресса США, пожелавший остаться неназванным.

