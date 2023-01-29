«Нам пока нечего опасаться»: глава Минтранса заверил в безопасности полетов в России

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заверил в полной безопасности полетов в России. Все предприятия, которые заняты обслуживанием самолетов, несмотря на санкции, работают в штатном режиме, у них имеется весь необходимый набор запчастей и «нам пока нечего опасаться», заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

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«Даже не сомневайтесь. Ни одна авиакомпания не поднимет в воздух самолет, если она будет не уверена в безопасности. Ни Росавиация, ни Ространснадзор, ни Минтранс, мы никогда этого не поддержим. Все самолеты в РФ достаточно молодые — средний возраст парка в целом по стране примерно 15 лет», — сообщил Савельев.

Он подчеркнул, что авиапарка в России «достаточно для довольно длительного периода». При этом министр отметил, что все безусловно с нетерпением ждут, когда он пополнится MС-21 и «Суперджетами» в достаточном количестве.

«Пока мы ждем, мы продолжаем летать, и мы обеспечиваем и летную годность, и безопасность. Мы все компании, мы все это проверяли. Я сам выезжал и в S7 смотрел, и во "Внуково", и в "Шереметьево". Все предприятия, которые заняты обслуживанием самолетов, работают в штатном режиме. У нас полностью есть весь набор запчастей. Поэтому нам пока нечего опасаться», — резюмировал Савельев.

