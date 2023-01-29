Назван самый эффективный вид вооружения в зоне спецоперации

С началом спецоперации для многих стало открытием, что артиллерия, как и в годы Великой Отечественной войны, остается самым эффективным видом вооружения. Доля огневого поражения целей «Искандерами», реактивными системами залпового огня, противотанковыми комплексами, минометами и классической артиллерией (самоходной гусеничной и буксируемой колесной) достигает 80%. В зоне СВО сейчас наиболее широко используются высокоточные снаряды «Краснополь», которых нет ни у одной армии мира, сообщает телеканал «Звезда».

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«Доля огневого поражения противника на сегодняшний день приближается к 80% у артиллерии», — сообщил начальник Михайловской военной артиллерийской академии Сергей Баканеев.

Одним из самых современных из разряда массовых боеприпасов на сегодняшний день является снаряд 3ОФ39 «Краснополь». Он попадает точно в цель на расстоянии до 20 км. В зоне СВО их используют в основном для гаубичной артиллерии и, как говорят бойцы, промахов еще не было.

По словам начальника кафедры артиллерийского вооружения Михайловской военной артиллерийской академии Владимира Головина, знаменитые снаряды себя прекрасно зарекомендовали в любых климатических условиях. В зоне спецоперации они активно используются при поражении высокоманевренных бронированных и небронированных целей, «обеспечивают выполнение ряда специфических задач, поражая наиболее важные точечные цели».

