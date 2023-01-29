Рогозин сообщил об отправке в Донбасс разведывательно-ударных роботов «Маркер»

Первые четыре робототехнических комплекса «Маркер» будут отправлены в Донбасс, их отгрузка уже началась. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
«Исполнительный директор магнитогорской "Андроидной техники" Евгений Дудоров только что сообщил, что началась погрузка для отправки на Донбасс четырех беспилотных "Маркеров". Встречаем», — написал Рогозин.
15 января, анонсируя эти поставки, Рогозин сообщил, что «Маркер» обладает техническим зрением и автоматической системой управления, в условиях радиоэлектронной борьбы работает автономно, самостоятельно выполняя боевую задачу, обеспечивая целеуказание объектов противника на расстоянии не менее 15 км, а также отбирая по приоритетам цели, находящиеся в зоне поражения его собственными огневыми средствами. По его словам, «Маркер» уже был испытан на охране космодрома Восточный.
Платформа «Маркер» является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника».