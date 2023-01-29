Россия стала крупнейшим иностранным инвестором в Иране

Россия стала крупнейшим инвестором в Иране, обеспечив около 45% ($2,7 млрд) от всех иностранных вложений в экономику страны за последние 15 месяцев, заявил заместитель министра и глава Организации инвестиционной экономической и технической помощи Ирана Али Фекри, сообщает агентство Iranpress.

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«За последние 15 месяцев Россия была крупнейшим инвестором в стране, вложив 2,7 миллиарда долларов. Эта цифра составляет около 45% от общего объема иностранных инвестиций, привлеченных Ираном за этот период», — заявил Фекри.

Замминистра уточнил, что инвестиции осуществлялись «по мировым стандартам» и были в основном направлены «в два нефтяных проекта в провинции Илам». В пятерку лидеров по инвестициям в экономику Ирана, по его данным, также вошли ОАЭ, Турция, Китай и Афганистан.

«Иран поставил цель в $10,2 млрд прямых иностранных инвестиций за 15 месяцев по декабрь прошлого года, из которых около $5,95 млрд поступило в страну», — отметил он.

