За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 103-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143-х районах зоны проведения спецоперации. Потери личного состава ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили порядка 350 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. В районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходная гаубица «Акация», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-ой бригады нацгвардии, уничтожив при этом до 110-ти украинских военнослужащих, БМП, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие «Нона С» и боевую машину РСЗО «Град».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки российских войск продолжили наступление, заняв более выгодные рубежи и позиции. В районе Краматорска был уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 90 военнослужащих, БМП, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч». Также уничтожены две американские артиллерийские системы М777, две самоходные артиллерийские установки «Paladin» и одна РЛС AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в ходе наступательных действий ВС РФ нанесли поражение противнику в районах Угледара, Пречистовки, Шевченко и Дорожнянки. Были ликвидированы два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-ой механизированной бригад ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация». Кроме того, в районе Херсона и Новоалександровки уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника, 16 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», а также противорадиолокационную ракету производства США «HARM».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 204 вертолета, 2980 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7670 танков и других боевых бронированных машин, 995 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3956 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8218 единиц специальной военной автомобильной техники», — резюмировал Конашенков.