Центробанки России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве

Представители центральных банков России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых и банковских операций между странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Центробанка Ирана Мохаммада Реза Фарзина.

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«Установлена прямая связь между иранскими и российскими банками. Соглашение о сотрудничестве между центральными банками России и Ирана, помимо налаживания непосредственной связи с российскими банками, предусматривает также то, что наша страна будет напрямую соединена со 106 зарубежными банками. Финансовые каналы между Ираном и всем остальным миром восстанавливаются», — написал Фарзин в соцсети.

По данным иранского агентства ISNA, с российской стороны на церемонии подписания соглашения присутствовал замначальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владислав Гридчин. В комментарии агентству он отметил, что главным преимуществом этого соглашения является то, что на него не смогут повлиять западные санкции. Представитель ЦБ РФ также выразил надежду, что «соглашение, предусматривающее облегчение денежных переводов между двумя странами, способствует развитию бизнеса в России и Иране».

