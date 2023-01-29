В Hyundai заявили о планах возобновить работу завода в Санкт-Петербурге

Южнокорейский концерн Hyundai ведет переговоры с Минпромторгом РФ и правительством Санкт-Петербурга, на которых обсуждаются способы возобновления производства автомобилей на петербургском заводе. Об этом заявил директор департамента закупок Hyundai Motor Чон Хёнчхоль в ходе встречи со студентами Образовательного центра корейского языка и культуры Института им. короля Седжона, передает «Фонтанка».

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«Я люблю Россию, Россия любит нас, в том числе в лице Министерства промышленности и торговли. Мы находимся в каждодневном поиске, как начать работу», — сказал он, отвечая на вопрос о будущем Hyundai в России.

Топ-менеджер подчеркнул, что правительство города тоже «дорожит работой предприятия», поэтому «прилагаются общие усилия, чтоб начать производство». По его словам, сейчас сам завод и его поставщики работают в ограниченном режиме, чтобы производить комплектующие для обслуживания проданных автомобилей.

Завод Hyundai находится в простое с марта 2022 года. Предприятие ранее выпускало автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio, на нем работало порядка 2,2 тыс. человек.

