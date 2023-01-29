В КНДР назвали провокацией распространение слухов о торговле оружием с Россией

Представитель МИД КНДР назвал не соответствующей действительности информацию о якобы имевшей место оружейной сделке с Россией и пригрозил США «нежелательными последствиями» за распространение провокационных слухов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

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«В Вашингтоне снова заговорили о беспочвенных слухах об оружейной сделке между КНДР и Россией в глупой попытке оправдать свои поставки оружия Украине. США должны понимать, что если они продолжат распространять придуманную ложь о нашей стране, то столкнутся с нежелательными для себя последствиями», — сообщил директор департамента по делам США в МИД КНДР Квон Чон Гын.

Он также подчеркнул, что Пхеньян расценивает такие действия как провокацию и попытку подорвать репутацию КНДР в мире. Дипломат отметил, что нынешнюю ситуацию на Украине спровоцировали действия США, нанесшие ущерб российским интересам безопасности, и расширение НАТО на восток. По его словам, поставки оружия Киеву преступны и способствуют нестабильному состоянию международной ситуации.

В декабре 2022 года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР передала оружие ЧВК «Вагнер». При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что не нуждается в иностранных поставках для ведения спецоперации на Украине. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления американских чиновников о поставках артиллерийских снарядов из КНДР в Россию ложью от начала до конца.

