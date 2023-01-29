В Томске нашли способ, как навозу придать запах хлеба

Специалисты томской компании «Дарвин» разработали и сертифицировали биопрепараты, которые позволяют избавить отходы сельхозпредприятий от неприятного запаха и превратить их в полезное удобрение. Технологией уже заинтересовались в Омской области, рассказал РИА Томск директор компании Денис Ивасенко.

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Биотехнологическое предприятие изначально специализировалось на микробных технологиях для обезвреживания бытовых и нефтяных отходов, затем фокус разработок сместился на сельское хозяйство и пищевую промышленность. Успешно отработав технологию биоконверсии на томской Межениновской птицефабрике, компания получила поддержку от госфонда и стала ее масштабировать.

«Основа биопрепаратов – это активные штаммы непатогенных бактерий, которые при определенных условиях перерабатывают органику, содержащуюся в агропромышленных отходах. Запах отходов при этом изменяется и становится похож на землистый, даже немного хлебный», — рассказал Ивасенко.

Он пояснил, что навоз и помет – это «токсичная бомба» для окружающей среды. Их нельзя использовать в непереработанном виде в качестве удобрений из-за высокого содержания аммиака и органических веществ. Кроме того, в отходах животноводства присутствуют кишечная патогенная и условно патогенная микрофлоры, яйца гельминтов, личинки мух, цисты патогенных простейших, а неприятный запах образуется за счет газов, которые вырабатывают анаэробные микроорганизмы из-за недостатка кислорода. Они выделяют сероводород, аммиак, меркаптаны, скатол и непахнущие, но опасные метан и углекислый газ.

Бактериальные препараты, по словам Ивасенко, безопасны для природы и человека. Они перерабатывают токсичные соединения, присутствующие в отходах, и помогают устранить патогенные микроорганизмы. Один литр рассчитан на 10 тонн отходов.

