Владимир Ефимов: 19 га у метро «Новогиреево» застроят по программе комплексного развития

Власти Москвы намерены преобразовать в рамках программы комплексного развития три участка общей площадью около 19 га, расположенные на востоке столицы, вдоль улицы Кетчерская вблизи станции метро «Новогиреево». Объем инвестиций в редевелопмент оценивается почти в 58 млрд рублей, сообщил 30 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на проект решения, опубликованный на сайте правительства Москвы.

«Территории расположены вдоль железнодорожной станции Новогиреево, в пешей доступности от одноименной станции метро. По проекту комплексного развития здесь появятся общественно-деловые объекты и технопарки, куда смогут трудоустроиться около 6 тыс. человек. Объем инвестиций в реорганизацию площадок оценивается почти в 58 млрд рублей. Ожидаемый бюджетный эффект для города от реализации проекта составит 2,3 млрд рублей в год», — сказал Владимир Ефимов.

По оценкам властей столицы, на данный момент эти участки используются неэффективно. Там расположены автобазы, площадка для хранения контейнеров, автостоянка грузового транспорта, автосервис и мойка, а также несколько гаражных комплексов.

Всего на этой площади планируется возвести около 300 тыс. кв. м. недвижимости, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Вдоль Кетчерской улицы планируется разместить два технопарка и центр обработки данных. Помимо этого, на территории будут построены объекты административного управления, уютные семейные кафе, магазины и многофункциональный общественный центр», — добавил он.

Напомним, программа комплексного развития территорий призвана вовлечь в хозяйственный оборот земли города, которые заброшены или используются неэффективно. Ожидается, что общий объем инвестиций в нее превысит 7 трлн рублей, а в ходе реализации программы создадут более полумиллиона новых рабочих мест.

Первый такой договор с инвестором заключен в 2020 году в отношении промзоны «Октябрьское поле». Всего на данный момент городом подписано 10 соглашений с девелоперами, столица также назначила операторов, которые преобразуют еще 15 участков бывших промзон. На данный момент на торги также выставлены права на КРТ нескольких участков: бывшей промзоны на Кусковской улице, «Вагонремонт», «Алтуфьевское шоссе», «Красный строитель», «Дегунино-Лихоборы» и «Владыкино».