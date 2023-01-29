«Янки должны уйти»: Володин призвал освободить Украину от американских колонизаторов

Спецоперация стала освободительной для граждан Украины и славянских земель от американских колонизаторов, поскольку прямое участие Вашингтона в боевых действиях говорит о страхе потерять свою колонию. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале.

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«Девять лет назад в результате госпереворота в Киеве власть перешла под внешнее управление Вашингтона, был установлен марионеточный нацистский режим. Для удержания на Украине своего влияния Вашингтон вместе с киевским режимом лишили людей политических прав и свобод, уничтожили оппозицию: закрыли неугодные СМИ, запретили политические партии, устроили гонения на церковь. Об украинском народе никто не думал. Страну разграбили. США всегда так поступали со своими колониями», — заявил Володин.

Он также отметил, что нынешняя Украина — «полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны». При этом, по его словам, американцы с потерями не считаются и используют украинцев как расходный материал. Там находятся американские инструкторы и наемники, начались поставки тяжелого вооружения для спасения киевского режима. Все это говорит о «прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», подчеркнул спикер.

«Специальная военная операция стала освободительной для граждан Украины и славянских земель от американских колонизаторов. Янки, вон с Украины!», — резюмировал Володин.

